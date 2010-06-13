Лавринович знает, что даст быстрый результат - отмену виз в ЕС

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ надеется, что анкета Еврокомиссии для подготовки Плана действий по отмене виз будет готова уже в июне.

Об этом он заявил в интервью проекта “УНИАН – Новости ЕС” после министерского заседания Украина-ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности.

“Сегодня было только высказано, что они, со своей стороны, сделают так, чтобы к саммиту Украина-ЕС был готов абсолютно четкий и согласованный План действий. Поэтому, если говорить, что саммит должен состояться где-то в октябре, то, очевидно, что летом, не позднее начала сентября – это самый крайний срок - должен быть уже согласован План действий, а вопросник, очевидно, будет готов очень быстро, в июне, чтобы в июле можно было дать ответы, и в августе начать согласование”, - сказал министр.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что украинская сторона, со своей стороны, выразила готовность в сжатые сроки представить ответы на анкету Еврокомиссии.

Он также выразил удовлетворение тем, что был избран именно такой путь подготовки Плана действий.

“Я лично благодарен, что избран именно такой путь, а не прямая работа над Планом действий с постоянными обменами разными вариантами, дискуссиями по тем или другим шагам, по срокам их реализации... это требует всегда очень многих времени. А избранная сейчас технология даст возможность намного быстрее получить финальный результат”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 19 мая этого года заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ сообщил журналистам в Брюсселе о том, что ЕС готов предоставить Украине План действий по отмене виз, который, по своей сути, будет похож на "дорожные карты" для стран Западных Балкан.

Украина и ЕС в октябре 2008 года начали визовый диалог, цель которого - отмена визового режима в долгосрочной перспективе.