Могилев хочет персонально услышать от журналистов, чего им не хватает

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ во исполнение поручения Президента Украины относительно изучения проблем, поднятых общественным движением "Стоп цензуре!", обращается к лидерам этой журналистской организации с предложением открытого диалога.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В частности, А.МОГИЛЁВ предложил движению "Стоп цензуре!" из числа 500 его участников определить инициативную группу в составе 5-10 человек, которой бы были делегированы полномочия представлять интересы этой организации на встрече с руководителем Министерства внутренних дел Украины.

В ДСО подчеркнули, что общение министра с представителями гражданского движения состоится в любое удобное время, предложенное журналистами, по предварительному согласованию.

По убеждению А.МОГИЛЁВА, только через диалог, прямое общение между представителями власти и общественности возможно решить задачи, которые беспокоят общество, найти компромиссные варианты их решения, учтя позиции всех заинтересованных сторон.

"Министр внутренних дел надеется на откровенный разговор с представителями общественного движения "Стоп цензуре!", во время которого будут детально очерчены основные пути разрешения назревших проблем, которые в одинаковой мере беспокоят как представителей средств массовой информации, общественности, так и органов власти", - отметили в ДСО МВД Украины.