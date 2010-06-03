Со стороны Владимирского рынка Януковичу кричат «Ганьба!»

Возле дворца «Украина», где состоится собрание по случаю обращения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с посланием к украинскому народу, собрались представители ряда политических сил, которые не проводят никаких активных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, на территории вокруг дворца «Украина» сотрудники Управления государственной охраны, а также представители правоохранительных органов принимают повышенные меры безопасности, а также меры по поддержке общественного порядка.

У выхода из станции метро «Дворец «Украина» организованы два пункта пропуска и контроля к площади перед дворцом, где сотрудники милиции проверяют приглашения и документы у людей, которые хотят попасть во дворец.

Также возле выходов с метро собираются несколько десятков представителей ряда политических сил, которые держат флаги со своей партийной символикой. Это, в частности, активисты Украинской народной партии и СПУ. Руководители этих групп держат в руках мегафоны, но не применяют их по назначению. Милиция не допускает их через установленные пункты контроля и пропуска непосредственно к площади перед дворцом «Украина».

А на тротуаре вдоль улицы Большой Васильковской (Красноармейской), напротив дворца, расположились представители Партии регионов со своими партийными флагами активисты некоторых близких к Партии регионов общественных организаций.

К центральному входу во дворец «Украина» разостлана красная дорожка, вдоль которой стоят военнослужащие Почетного караула Вооруженных Сил Украины.

На здании самого дворца нет никаких афиш, анонсов и рекламы о других мероприятиях, запланированных там для проведения.

Со стороны Владимирского рынка раздается скандирование: «Ганьба!Ганьба!».