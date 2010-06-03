Оппозиция не будет голосовать за законопроект Януковича

Фракции оппозиции НУ-НС и БЮТ не будут голосовать за принятие президентского законопроекта об основах внутренней и внешней политики Украины, тогда как коалиция настаивает на его принятии в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, член фракции БЮТ, вице-спикер Николай ТОМЕНКО заявил, что предложенный Президентом законопроект существенно отличается от правительственного закона о социальном и экономическом развитии Украины. Он отметил, что «эти документы идеологически разные по своим стратегиям». В частности, сказал Н.ТОМЕНКО, президентский законопроект предусматривает европейское развитие Украины, тогда как правительство определило своим основным партнером СНГ и Россию.

По словам заместителя председателя Верховной Рады, этот документ нуждается в существенной доработке. «Принятие этого документа – это очень ответственное дело, чтобы принимать его впопыхах», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В свою очередь, заместитель лидера фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК назвал президентский законопроект поверхностным и демагогичным. «Главная цель документа - изъять пункт, касающийся вступления Украины в НАТО», - сказал он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, попытка сегодня протолкнуть этот законопроект является примером попирания Конституции и законов Украины. «Внеблоковый статус Украины сделает наше государство беззащитным. И Украина превратится из субъекта международных отношений в объект», - сказал Б.ТАРАСЮК. Он отметил, что необходимо направить данный проект Президенту на доработку.

Как заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО, принимать документ необходимо в первом чтении, а во втором - существенно доработать. В частности, по его словам, в проекте должны быть детальнее прописаны конституционные нормы относительно прав людей на достойную оплату труды и пенсии, жилье, работу и пр.

Кроме того, проект закона должен четко предусматривать, что все противоречивые вопросы относительно вступления Украины в какие-либо блоки или международные организации должны решаться на референдуме.

В свою очередь, член фракции Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ отметил, что его политическая сила также выступает за принятие документа в первом чтении. При этом, добавил он, при доработке ко второму чтению должны быть прописаны детальнее положения относительно сотрудничества Украины с Россией и США.

Кроме того, добавил депутат, должно быть четко зафиксировано, что государство не будет навязывать обществу какую-либо идеологию.

Готовность поддержать принятие документу в первом чтении выразила и фракция Партии регионов. В частности, член этой фракции Анатолий КИНАХ отметил, что реализация этого законопроекта позволит Украине в ближайшее время провести существенные реформы для улучшения жизни украинцев.

Кроме того, сказал он, программа четко определяет внешние ориентиры Украины в ближайшие годы.