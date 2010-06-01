Янукович назвал наивысший приоритет во внешней политике

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что промедление с принятием закона о принципах внутренней и внешней политики создает угрозу для национальной безопасности и национальных интересов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании Советы национальной безопасности и обороны Украины, которое проходит сейчас в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что сегодня СНБО рассматривает стратегический вопрос – законопроект «О принципах внутренней и внешней политики».

«Этот ключевой документ должен определить принципы и приоритеты государственной политики на долгосрочную перспективу», - сказал Президент.

По его словам, необходимо признать, что «все эти годы вопрос основ внутренней и внешней политики не был урегулирован на законодательном уровне».

«Я рассматриваю законодательную инициативу относительно основ внутренней и внешней политики как системосоздающую, раскрывающую и регламентирующую политику государства, независимо от внутриполитической конъюнктуры. Это очень важно», - заявил глава государства.

По его словам, необходимость рассмотрения такого законопроекта на заседании СНБО связана с тем, что дальнейшее промедление с урегулированием этого вопроса создает угрозу национальной безопасности и национальным интересам Украины.

«Принятие такого закона позволит, наконец, навести порядок в распыленном и несогласованном законодательстве. Этот закон я рассматриваю как первый и чрезвычайно важный шаг на пути к системным реформам во всех сферах нашей жизни», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о принципах внутренней политики, предложенных в этом законопроекте, Президент отметил, что речь идет о четкой формулировке принципов, на которых будет осуществляться дальнейшее реформирование политических и социальных институтов государства.

«Среди приоритетных целей внутренней политики – обеспечение социального консенсуса, широкого внутреннего диалога и общественно-политической стабильности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что принципы внутренней политики возлагают на государственные органы определенные обязательства, что, по его словам, очень важно.

Акцентируя внимание на принципах внешней политики государства, Президент сказал, что «в проекте мы четко отмечаем высшую приоритетность европейского стратегического курса Украины».

«Это основной вектор нашего развития, определяющий содержание общественных преобразований и основную направленность нашей внешней и внутренней политики», - подчеркнул глава государства.

Следующей внешнеполитической позицией Украины Президент определил стратегическое партнерство с Россией, стратегические отношения с США, которые, по словам В.ЯНУКОВИЧА, также были и остаются важным направлением украинской внешнеполитической позиции.

«Принципиально важно также углублять развитие отношений со странами, которые утверждаются как новые мировые центры роста», - заявил Президент Украины.

Как также отметил глава государства, внутренняя и внешняя политика должны обеспечить надлежащий уровень обороноспособности государства, весомой составляющей в чем «является необходимость обеспечения сотрудничества с европейскими и атлантическими структурами в сфере обороны».

В.ЯНУКОВИЧ также сказал, что после рассмотрения законопроекта о принципах внутренней и внешней политики сегодня на заседании СНБО подаст его как безотлагательный на рассмотрение Верховной Рады.