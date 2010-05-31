Литвин: быстро котята рождаются, но они рождаются слепыми

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в языковом вопросе не нужно спешить, чтобы не раскалывать страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Быстро котята рождаются, но они рождаются слепыми. В этом вопросе, чрезвычайно чувствительном, нужно спешить очень медленно, поскольку это та проблема, которая может снова послужить линией раскола», - сказал В.ЛИТВИН.

Он посоветовал народным депутатам изучить действующее законодательство в языковом вопросе и посмотреть, как оно реализуется.

«Как соотносятся наработки, о которых мы читаем сегодня в информационных сообщениях, с Конституцией Украины и с той же Хартией (Европейская хартия региональных языков - УНИАН), на которую так любят ссылаться. Я думаю, что на сегодняшний день у Верховной Рады Украины, у Кабинета министров, у Президента настолько много ответственных задач, что нам стоило бы сосредоточиться на том, чтобы вдохнуть жизнь в страну», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с делегацией Международного совета российских соотечественников пообещал принятие в ВР законов, благодаря которым русский язык “займет надлежащее место в жизни общества”.

“Мы сделаем все, чтобы граждане Украины разных национальностей жили комфортно в собственном государстве”, - сказал, в частности, глава государства.

"Мы уже подготовили ряд законопроектов, которые будут последовательно внесены на рассмотрение Верховной Рады. После их принятия русский язык, который является родным для многих граждан Украины, займет надлежащее место в жизни нашего общества", - сказал он.