Янукович будет сотрудничать с НАТО так же, как Кучма

Новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет сотрудничать с НАТО так же, как делал это бывший глава государства Леонид КУЧМА, который руководил государством с 1995 по 2004 год.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он считает, что глава украинского МИД Константин ГРИЩЕНКО своим заявлением о НАТО не сказал ничего нового, поскольку отношение В.ЯНУКОВИЧА и Партии регионов к Альянсу было известно еще до выборов главы государства в феврале.

По словам эксперта, ключевым вопросом остается, в каком формате будет сотрудничать новая власть с Североатлантическим альянсом.

„Из того, что я вижу, украинской власти важны все-таки открытые двери в обоих направлениях, чтобы иметь возможность баланса между Россией и Западом”, - сказал он.

Аналитик отметил, что „ЯНУКОВИЧ не является таким хорошим игроком, как был КУЧМА”.

Г.ГРОМАДСКИЙ сказал, что украинская власть, скорее всего, будет реализовывать годичные национальные планы сотрудничества с НАТО, которые должны бы привести в дальнейшей перспективе к присоединению Украины к крупнейшему военно-политическому объединению мира.

По его словам, реализация планов позволит сделать более современной украинскую армию, облегчит участие украинцев в совместных учениях или кампаниях НАТО и будет способствовать внедрению демократических стандартов в Украине.

Аналитик сказал, что украинская власть может разорвать отношения с НАТО только в случае, если Альянс станет резко критиковать власть за нарушение демократических стандартов.

В таком случае, по его мнению, власть могла бы обвинить Альянс во вмешательстве во внутренние дела Украины.

„Однако это малоправдоподобный сценарий”, - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, К.ГРИЩЕНКО заявил вчера, что вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки дня.

Справка УНИАН. Украина активизировала отношения с НАТО после победы на президентских выборах 2004 года Виктора ЮЩЕНКО, который активно выступал за вступление украинцев в Альянс, объединяющий в настоящее время 28 государств.

Страны НАТО на Бухарестском саммите в апреле 2008 года задекларировали, что примут Украину в свои ряды после реализации необходимых реформ, которые должны реализоваться в рамках ежегодных национальных программ.