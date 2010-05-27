Огрызко видит, что власть отказывается от европейских ценностей

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что заявление главы МИД Константина ГРИЩЕНКО о снятии с повестки дня вопроса о вступлении Украины в НАТО свидетельствует об отказе властей от европейских ценностей.

Об этом В.ОГРЫЗКО сказал в комментарии УНИАН.

По его мнению, новая власть не понимает, что интеграция Украины в НАТО является присоединением к европейской системе ценностей. “И соответственно отказ от вступления, означает, что мы не хотим даже приближаться к этим ценностям, а выбрали себе какую-то такую непривлекательную роль обезьянничания российской позиции”, - сказал В.ОГРЫЗКО.

По его словам, для России такая позиция нашего государства является привлекательной, но не для Украины.

Кроме того, В.ОГРЫЗКО считает, что такая позиция не согласуется с законом о принципах внутренней и внешней политики. По его словам, за этот закон в свое время голосовали и представители Партии регионов.

В то же время, В.ОГРЫЗКО отметил, что его не удивило сегодняшнее заявление К.ГРИЩЕНКО. “В этом заявлении ничего нового я не увидел, такие заявления делались и раньше, сразу после смены руководства нашего государства, поэтому говорить о сенсации не нужно”, - сказал он.

В.ОГРЫЗКО согласился с тем, что такие колебания во внешнеполитическом курсе Украины негативно влияют на отношение к нашей стране не только членов Альянса, но и других международных структур. “Для многих европейцев самым главным является вопрос, не означает ли это коренного пересмотра стратегических принципов внешней политики. Если такие вопросы возникают, то они влекут за собой всю следующую цепочку, – есть сомнения, прекращается сотрудничество в других вопросах, в том числе и экономического характера... Поэтому такие резкие повороты только создают проблемы, а не решают существующие”, - отметил он.

Вместе с тем бывший глава МИД убежден, что это не окончательное решение. “Ничего нет вечного в этом мире... Придет новая власть, и мы вернемся к вопросу вступления в НАТО. Тем более, что двери в этой структуре для нас остаются открытыми. Так что будем оптимистами”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, на ХІ Межведомственном совещании по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних отношений министр иностранных дел Украины К.ГРИЩЕНКО заявил, что Украина будет продолжать развивать отношения с НАТО, но вопрос о членстве в этой организации снимается с повестки дня.

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что идея членства Украины в Альянсе не пользуется поддержкой большинства украинцев и деструктивно влияет на эффективность внешней политики Украины. Учитывая это, сказал К.ГРИЩЕНКО, Украина будет продолжать развивать свои отношения с Альянсом, но вопрос о членстве пока снимается с повестки дня. По словам министра, именно такой подход больше всего отвечает современному положению вещей.