Тимошенко: Янукович готовит на лето потерю стратегической собственности

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что новая власть готовит на лето 2010 года украинско-российские соглашения, подписание которых приведет к потере значительной части стратегической собственности государства.

"Благодаря тому, что гражданское общество было небезразличным в это сложное время, 17 мая отложили подписание целого ряда соглашений. Но если вы посмотрели последнее интервью ЯНУКОВИЧА, то вы поняли, что с повестки дня никто эти вопросы не снял. Они просто выбирают то время, когда, возможно, общество уйдет на летний отдых, когда все будут заниматься своими делами и будут далеки от общественной жизни. И в это время могут подписать все, что потом не будет так легко иметь обратный ход", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Полтаве, сообщает официальный сайтлидера БЮТ.

"Именно поэтому я пытаюсь объехать все области, поддержать созданные в областях Комитеты защиты Украины, обсудить, какая наша общая тактика и стратегия работы сегодня, и попробовать примирить демократические силы, чтобы они не демонстрировали противостояния между собой, когда сегодня такие вызовы появляются от действующей власти", - объяснила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она пытается примирить и объединить демократические силы государства для совместной защиты украинских интересов. "Я пытаюсь сегодня снять весь тот негатив, который накопился между патриотическими демократическими силами за все те предыдущие годы", - добавила она.