Политолог советует именным блокам «приземлиться»
Чтобы не проиграть местные выборы
Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что ближайшие местные выборы продемонстрируют высокую степень аполитичности общества, при которой избиратель не проявляет интереса к сугубо политическим и идеологическим проблемам.
Как говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ, высокую степень мотивации общества можно поддержать лишь «приземлением» или локализацией политической риторики.
«Затишье» в большой политике, по мнению эксперта, можно в первую очередь связать с тем, что «избирателя перестали интересовать нюансы идеологической дискуссии».
В.БАЛА считает, что единственным оправданным стимулом для повышения мотивации избирателя может быть лишь направленность избирательной риторики на решение вполне конкретных проблем – транспорта, ЖКХ, здоровья и прочего.
«В связи с этим можно прогнозировать появление и активное развертывание узкоспециализированных проектов. В этом контексте неординарность подходов и риторики таких проектов, как «Коммунальный фронт» лишь подтверждают правильность такой оценки», - убежден В.БАЛА. По его мнению, такие организации будут наиболее эффективны в контексте выборов в местные советы и выборов городских голов.
«Сегодня активно формируются так называемые именные блоки для участия в местных выборах. Однако также активно будут развиваться новые проекты, направленные на решение локальных и региональных проблем, связанных с особенностями региона», - отмечает директор АМС.