Политолог советует именным блокам «приземлиться»

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что ближайшие местные выборы продемонстрируют высокую степень аполитичности общества, при которой избиратель не проявляет интереса к сугубо политическим и идеологическим проблемам.

Как говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ, высокую степень мотивации общества можно поддержать лишь «приземлением» или локализацией политической риторики.

«Затишье» в большой политике, по мнению эксперта, можно в первую очередь связать с тем, что «избирателя перестали интересовать нюансы идеологической дискуссии».

В.БАЛА считает, что единственным оправданным стимулом для повышения мотивации избирателя может быть лишь направленность избирательной риторики на решение вполне конкретных проблем – транспорта, ЖКХ, здоровья и прочего.

«В связи с этим можно прогнозировать появление и активное развертывание узкоспециализированных проектов. В этом контексте неординарность подходов и риторики таких проектов, как «Коммунальный фронт» лишь подтверждают правильность такой оценки», - убежден В.БАЛА. По его мнению, такие организации будут наиболее эффективны в контексте выборов в местные советы и выборов городских голов.

«Сегодня активно формируются так называемые именные блоки для участия в местных выборах. Однако также активно будут развиваться новые проекты, направленные на решение локальных и региональных проблем, связанных с особенностями региона», - отмечает директор АМС.