Круглый стол «Поколение U и система высшего образования Украины»

В четверг, 20 мая, в 13.00 в Киевском Институте проблем управления имени Горшенина состоится круглый стол «Поколение U и система высшего образования Украины». Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Ведущий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Института Горшенина. Вопросы к обсуждению: 1. Поколение U – молодежь, рожденная во времена независимости, - как оно изменит страну? 2. Заппросы молодых украинцев относительно высшего образования и возможностей отечественных вузов. 3. Место системы отечественного высшего образования в мировом контексте. Мировые стандарты качества образовательных услуг. Участники круглого стола: Сергей КВИТ, президент Национального университета «Киево-Могилянская Академия»; Валерий ВАКАРЮК, вице-президент Фонда Пинчука по вопросам образования и прав человека; Владимир ЦИБУЛЬКО, писатель; Сергей ВЕТРОВ, президент Донецкого Института социального образования, директор Открытой педагогической школы; Марина ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина; Студенты, научные работники. Контакт: Елена Дяченко (044) 230-49-63, 8 (050) 363-02-16. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.

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