Круглый стол «Поколение U и система высшего образования Украины»

13:57, 17 мая 2010
Политика
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В четверг, 20 мая, в 13.00 в Киевском Институте проблем управления имени Горшенина состоится круглый стол «Поколение U и система высшего образования Украины».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Ведущий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Института Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

1. Поколение U – молодежь, рожденная во времена независимости, - как оно изменит страну?

2. Заппросы молодых украинцев относительно высшего образования и возможностей отечественных вузов.

3. Место системы отечественного высшего образования в мировом контексте. Мировые стандарты качества образовательных услуг.

Участники круглого стола:

Сергей КВИТ, президент Национального университета «Киево-Могилянская Академия»;

Валерий ВАКАРЮК, вице-президент Фонда Пинчука по вопросам образования и прав человека;

Владимир ЦИБУЛЬКО, писатель;

Сергей ВЕТРОВ, президент Донецкого Института социального образования, директор Открытой педагогической школы;

Марина ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина;

Студенты, научные работники.

Контакт: Елена Дяченко (044) 230-49-63, 8 (050) 363-02-16.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.

 

 

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