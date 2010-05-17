Круглый стол «Поколение U и система высшего образования Украины»
В четверг, 20 мая, в 13.00 в Киевском Институте проблем управления имени Горшенина состоится круглый стол «Поколение U и система высшего образования Украины».Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Ведущий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Института Горшенина.
Вопросы к обсуждению:
1. Поколение U – молодежь, рожденная во времена независимости, - как оно изменит страну?
2. Заппросы молодых украинцев относительно высшего образования и возможностей отечественных вузов.
3. Место системы отечественного высшего образования в мировом контексте. Мировые стандарты качества образовательных услуг.
Участники круглого стола:
Сергей КВИТ, президент Национального университета «Киево-Могилянская Академия»;
Валерий ВАКАРЮК, вице-президент Фонда Пинчука по вопросам образования и прав человека;
Владимир ЦИБУЛЬКО, писатель;
Сергей ВЕТРОВ, президент Донецкого Института социального образования, директор Открытой педагогической школы;
Марина ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина;
Студенты, научные работники.
Контакт: Елена Дяченко (044) 230-49-63, 8 (050) 363-02-16. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.