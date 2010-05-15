Грищенко считает необходимым одновременное партнерство с ЕС и РФ
А не только возможным...
Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что одновременное партнерство Украины с Европейским Союзом и Россией не только возможно, но и необходимо.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на открытии Дня Европы в Киеве.
«Украинская внешняя политика демонстрирует, что одновременное партнерство с Европейским Союзом и с Россией не только возможно, оно необходимо», - сказал министр.
К.ГРИЩЕНКО отметил, что Украина придерживается четко определенной перспективы – интеграции в европейское пространство и соблюдения европейских принципов – демократии, социально ориентированной экономики, обеспечения прав человека.
«С этого пути мы не сойдем. Правительство настроено на осуществление конкретных шагов для обеспечения поступательного движения нашего государства в ЕС, к проведению реформ, которые приблизят жизнь украинцев к стандартам ЕС», - сказал К.ГРИЩЕНКО.
По словам министра, для Украины празднование Дня Европы - еще одна возможность засвидетельствовать, что неизменным приоритетом внутренней и внешней политики Украины остается европейская интеграция, которая направляет нашу страну на принципиальные демократические преобразования и экономические реформы.