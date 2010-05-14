В Европе увидели, что Янукович «уничтожает достижения» Тимошенко

Президент Европейской народной партии (ЕНП) Вильфред МАРТЕНС обеспокоен возобновлением уголовного дела, возбужденного во времена президентства Леонида КУЧМЫ, против Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе ЕНП.

«Я очень обеспокоен последними событиями в украинской политике после президентских выборов. Эти негативные события стали систематическими по своей природе и составляют угрозу для верховенства права, фундаментальных прав человека и гражданских свобод», - заявил В.МАРТЕНС.

Он отметил, что, во-первых, в украинском парламенте неконституционным путем было сформировано большинство и новая коалиция, и как результат было создано нелегитимное правительство, во-вторых, происходят постоянные нарушения свободы слова и возрождается цензура, что «вызывало волну критики со стороны уважаемых международных медийных организаций, включая «Репортеров без границ» и «Международную ассоциацию по защите свободы слова».

Президент ЕНП обратил внимание на то, что новое большинство в парламенте отменило местные выборы, а также систематически нарушает права оппозиции.

«И, наконец, существуют четкие свидетельства политических манипуляций системой правосудия со стороны украинских должностных лиц, направленные на запугивание и преследование оппозиции. Одним из ярких примеров этого стало открытие уголовного дела по политическим мотивам против Юлии ТИМОШЕНКО», - заявил В.МАРТЕНС.

«За последние 5 лет мы привыкли считать Украину примером демократии в регионе. Очень печально и неприятно наблюдать за тем, как действующая власть уничтожает и пренебрегает демократическими достижениями предыдущего правительства», - добавил президент ЕНП.

Он также призвал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА положить конец практике нарушения принципов демократии, отметив, что такая практика отдаляет Украину от Европейского Союза. В.МАРТЕНС также призвал В.ЯНУКОВИЧА наладить демократическими путями конструктивный диалог с лидерами оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Ю.ТИМОШЕНКО вручили копии постановлений о возбуждении в отношении нее дел об организации покушения на дачу взяток судьям Верховного суда Украины. Уголовное дело было возбуждено в мае 2004 года и закрыто в январе 2005 года.