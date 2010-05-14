Уголовное дело против Тимошенко заказало ее же окружение?

Возбуждение уголовного дела против Юлии Тимошенко может быть заказано ее близким окружением. Такое предположение высказал заместитель председателя партии «Народная власть», народный депутат Украины Геннадий Задырко в передаче "Актуальное интервью" в эфире одной из радиостанций.

«Я не исключаю, что Тимошенко вызывали в Генеральную прокуратуру по делу 2004 года, чтобы создать прецедент преследования властью оппозиции, и я не исключаю, что инициаторами этого были люди из БЮТ», - считает Задырко.

По его мнению, уголовное преследование Тимошенко может быть пиар-ходом с целью формирования из нее образа жертвы и повышения таким образом ее рейтинга.

В то же время нардеп отметил, что «и без этого у Контрольно-ревизионного управления есть много материалов об экономических нарушениях правительства Тимошенко».

Как известно, Генеральная прокуратура Украины возобновила уголовное дело 2004 года против Ю.Тимошенко за попытку дачи взятки судьям Верховного суда за освобождение из-под стражи ее родственников.

Тогда помощник Тимошенко Владимир Боровко обратился к ГПУ с заявлением о том, что лидер БЮТ дала ему 125 тыс. долларов для передачи судьям, чтобы те вынесли решение об освобождении из СИЗО прежних руководителей корпорации ЕЭСУ. Кроме того, В.Боровко предоставил ГПУ видеозапись своего разговора с Тимошенко на эту тему.

Сама она отрицала факт такого разговора, называла это фальсификацией власти, однако тогдашняя экспертиза подтвердила подлинность видеозаписи.

10 июля 2004 года ГПУ внесла представление Верховной Раде Украины, но парламент отказал в снятии депутатской неприкосновенности с Ю.Тимошенко. А в 2005 году, после прихода к власти Виктора Ющенко и самой Ю.Тимошенко, дело было закрыто.