Яценюк предлагает урезать деньги на Януковича, кабмин и ВР

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция "Наша Украина – Народная самооборона") предлагает внести изменения и дополнение в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год".

Как сообщается на официальном сайте парламента, два соответствующих законопроекта народный депутат зарегистрировал в Верховной Раде.

Одним из них (№6389 от 13 мая 2010 года) предусмотрено уменьшение расходов на содержание Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, аппарата центральных и местных органов исполнительной власти и увеличение расходов на обеспечение качественного образования и медицины, обороноспособности страны, социальной поддержки детей, инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и развитие малого предпринимательства.

Другим проектом закона (№ 6388 от 13 мая) А.ЯЦЕНЮК предлагает изъять нормы, содержащие коррупционную составляющую.

В то же время на сайте Верховной Рады пока еще обнародованы тексты законопроектов.