Литвин просит депутатов не читать газеты, а заниматься работой

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит депутатов в сессионном зале заниматься законотворческой работой, а не читать газеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента.

В.ЛИТВИН, обращаясь к депутатам, отметил: «Не нужно так широко разворачивать газеты» и тем самым демонстрировать, «как мы безумно заботимся о проблемах населения».

Спикер отметил, что в Верховной Раде должна быть нормальная рабочая обстановка.