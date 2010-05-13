Литвин просит депутатов не читать газеты, а заниматься работой
11:48, 13 мая 2010Политика
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«Как мы безумно заботимся о населении»
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит депутатов в сессионном зале заниматься законотворческой работой, а не читать газеты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента.
В.ЛИТВИН, обращаясь к депутатам, отметил: «Не нужно так широко разворачивать газеты» и тем самым демонстрировать, «как мы безумно заботимся о проблемах населения».
Спикер отметил, что в Верховной Раде должна быть нормальная рабочая обстановка.
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