В ЕЦ знают альтернативу нынешней системе выборов

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии “Единый центр” Леся ОРОБЕЦ заявляет, что местная власть должна служить обществу, а не интересам партийных вождей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Нужно, наконец, прекратить позорную практику, при которой формирование избирательных списков преданно на откуп партийным вождям, а граждане отстраняются от реального выбора», - заявила Л.ОРОБЕЦ, комментируя итоги парламентских слушаний «Реформа законодательства о местных выборах в интересах территориальной общины».

По словам народного депутата, наилучшей альтернативой нынешней системе выборов в местные советы является введение открытых избирательных списков. «При таком подходе избиратель избирает не только партию, которой симпатизирует, но и конкретного политика, которому доверяет. Предвыборные обещания персонифицируются, а политическая сила приобретает привязку к конкретным делам», - заметила политик.

По мнению Л.ОРОБЕЦ, внесение таких изменений в избирательное законодательство позволит существенно повысить как эффективность власти, так и ее ответственность перед обществом. «Обновление нынешнего депутатского корпуса для большинства местных общин превратилось в вопрос выживания. Люди устали от ярких предвыборных лозунгов и дешевой популярности столичных вождей, далеких от их реальных потребностей и запросов. Им нужны реальные рычаги влияния на формирование профессионального и компетентного депутатского корпуса, что будет служить интересам общества, а не бизнесовым прихотям партийных бонз», - отметила народный депутат.

«Не удивительно, что законодательное введение идеи открытых списков до сих пор блокируется крупнейшими фракциями парламента - невзирая на ее публичную поддержку со стороны их лидеров», - подчеркнула Л.ОРОБЕЦ. Политик считает, что такое состояние дел как можно лучше иллюстрирует реальные политические приоритеты не только оппозиционных сил, но и правящей коалиции. «Еще более осложняет ситуацию то, что для кое-кого из коллег призрачные перспективы получить «булаву наибольшего реформатора» имеют большую ценность, чем поиски общего знаменателя во имя потребностей конкретной территориальной общины», - отметила она.