"Свобода": запрет на перевозку в Киев не помешает акции у ВР

Львовская областная организация ВО «Свобода» будет активно участвовать в протестной акции оппозиционных сил 11 мая возле Верховной Рады, невзирая на беспрецедентные меры, к которым прибегает власть, чтобы помешать этому.

Об этом заявила УНИАН депутат Львовского областного совета, председатель ЛОО ВО «Свобода» Ирина СЕХ.

По ее словам, после участия представителей львовской организации ВО “Свобода” в акции 27 апреля возле Верховной Рады у перевозчиков, с которыми были заключены соглашения, «начались проблемы».

Как заявила И.СЕХ, перевозчик из Каменка-Бугского АТП Львовской области, который предоставлял транспорт для «свободовцев», был уволен, «транспортная прокуратура «занялась» другими перевозчиками, работники ГАИ также проводят «профилактические беседы» с перевозчиками области».

«Несмотря на препятствия, которые нам создаются, сегодня выезд из Львова представителей областной организации будет обязательно, и представители львовской «Свободы» примут участие в акции протеста 11 мая у стен парламента», - подчеркнула И.СЕХ.

По ее словам, под стенами парламента «свободовцы» будут требовать денонсации «харьковских соглашений», отставки правительства Николая АЗАРОВА.

Как сообщалось, по данным представителей оппозиционных сил, в регионах руководство ГАИ проводит «профилактические беседы» с перевозчиками, во время которых «рекомендует» не осуществлять перевозки участников политических акций, которые в будущем будут проводиться в столице, а особенно - 11 мая 2010 года.