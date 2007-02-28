СБУ просит министерства и ведомства поскрести по сусекам

СБУ направила повторные письма-запросы в министерства и ведомства, которые наделены правом осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, с просьбой произвести инвентаризацию технических средств и в случае выявления у себя устройств для снятия речевой информации передать их Службе безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, на сегодня право осуществлять оперативно-розыскную деятельность в Украине предоставлено СБУ, МВД, Государственной пограничной службе, разведке Министерства обороны, налоговой администрации и Службе внешней разведки.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, после выхода в ноябре 2005 года соответствующего указа Президента Украины один «комплекс прослушивания» Службе безопасности передала Налоговая администрация и несколько - МВД. Другие министерства и ведомства направили письма СБУ, в которых указали, что не имеют в своем распоряжении таких устройств.

На вопрос, относительно расследования уголовного дела о прослушивании разговоров председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА с послом Великобритании, М.ОСТАПЕНКО сказала, что внутреннее служебное расследование в СБУ завершено, а его материалы переданы в Генеральную прокуратуру для присоединения к вышеуказанному делу. М.ОСТАПЕНКО отметила, что расследование выявило, что «СБУ не вела мероприятия оперативно-технического наблюдения ни за господином МОРОЗОМ, ни за послом».

Как сообщал УНИАН, 12 января фракция Социалистической партии Украины обнародовала заявление с требованием расследовать факт прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА, ссылаясь, что в одном из Интернет-изданий появилась расшифровка фрагмента телефонного разговора А.МОРОЗА с одним из британских дипломатов

В начале февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту нарушения тайны телефонного разговора А.МОРОЗА с представителем дипломатических кругов в государстве.

Вчера, 27 февраля, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что в деле о прослушивании А.МОРОЗА еще никому не предъявлены обвинения.

По его словам, версии о том, кто бы мог прослушивать председателя ВР, разнообразны, включая и возможную причастность к этому сотрудников правоохранительных органов, а также частные структуры, которые «на нелегальных основаниях» имеют устройства для прослушивания.