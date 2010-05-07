В Винницкой области создан Комитет защиты Украины

В Винницкой области создано отделение Комитета защиты Украины.

Как сообщает официальный сайт лидераобъединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, сегодня она приняла участие во встрече с представителями оппозиционных партий и движений Винницкой области по вопросам координации оппозиционной деятельности, в ходе которой было принято единогласное решение о создании отделения Комитета защиты Украины Винницкой области.

Целью создания центра КЗУ является защита национальных интересов Украины совместными усилиями политических партий и общественных организаций на основе равенства.

На сегодня в состав областного отделения Комитета вошли 27 организаций, среди которых политические партии и общественные организации, в частности, ВО "Батькивщина".

На встрече был избран временный координатор отделения КЗУ и принято решение о собрании 12 мая, на котором будет определяться организационная структура и алгоритм деятельности оппозиционных сил.