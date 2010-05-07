Вятрович: памятник Сталину - надругательство над памятью солдат

Установление памятника Иосифу Сталину в Запорожье является надругательством над памятью не только тех миллионов жертв политических репрессий, совершал И.Сталин, но и надругательством над памятью воинов Красной Армии, которые, несмотря на стиль ведения им войны, победили.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, такое убеждение во время пресс-конференции высказал историк Владимир ВЯТРОВИЧ.

«Установление этого памятника является надругательством над памятью тех солдат, которые сознательно шли на эту войну», — сказал историк.

В.ВЯТРОВИЧ считает, что термин «Великая Отечественная война» сейчас активно пропагандируется современной российской властью в первую очередь для возобновления своего влияния на бывших советских пространствах.

«Не случайно нынешние парады в честь Великой Победы проходят в тех бывших советских республиках, руководство которых так или иначе направлено в сторону российского руководства», — подчеркнул историк.

По его словам, это является элементом геополитической игры России, которая заключается в возобновлении влияния на постсоветское пространство.

Как сообщал УНИАН, 6 мая в Запорожье по инициативе обкома Коммунистической партии Украины был открыт памятник И.Сталину. Монумент высотой около трех метров в виде полуфигуры И.Сталина в военной форме со Звездой Героя установили возле здания Запорожского обкома КПУ.