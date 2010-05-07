Тимошенко: нам трижды пришлось менять адрес

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о давлении властей Винницкой области на оппозиционные политические силы региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«Мы арендовали помещение для того, чтобы встретиться со всеми представителями общественности, партий Винницкой области и встретиться с нашим партийным активом. Нам трижды пришлось менять адрес. Потому что там, где мы арендовали, там ДЕМИШКАН оказывал давление, чтобы нам отказали», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что лично не знакома с новым главой Винницкой областной государственной администрации Владимиром ДЕМИШКАНОМ, но уверена, что такими действиями он пытается «сломать Винницкую область».

«Это является признаком того, что человек считает, что такими своими административными шагами он сможет «через колено сломать Винниччину», так как ЯНУКОВИЧ мечтает «через колено сломать Украину». И это очень плохой симптом и очень плохой сигнал», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также предложила обратить внимание на то, что перед помещением, где проходила пресс-конференция, представители местной организации Партии регионов демонстрировали свое отношение к ее приезду в Винницкую область.

«Я сейчас пришла спокойно пообщаться со средствами массовой информации, с общиной – посмотрите что на улице. За 100 гривен «купленные юнцы» стоят с флагами Партии регионов, выкрикивают оскорбления, чем-то бросаются, – так ведь это лицо ДЕМИШКАНА. Они за деньги пытаются создать ощущение, что Винниччина не принимает меня как политика», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.