Литвин - против единого для СНГ учебника истории

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает неприемлемой идею о подготовке единого учебника по истории для стран постсоветского пространства.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада», отвечая на вопрос относительно освещения событий Великой Отечественной войны в учебниках для школьников и студентов, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В.ЛИТВИН отметил: «Нельзя переносить дискуссионные вопросы в учебники». По его словам, изложение исторических событий должно быть таким, чтобы каждый школьник или студент “знал свой род, свое племя, наполнялся ощущением гордости за свой народ и ощущением ответственности за то, что он является преемником народа, заложившего фундамент для его жизни и развития”.

В.ЛИТВИН назвал неприемлемой постановку вопроса о подготовке единого учебника по истории для стран всего постсоветского пространства. «Исторические исследования могут проводиться совместно учеными наших стран, но учебник по истории - это дело каждой страны», - отметил он.

Председатель ВР также подчеркнул, что «правда о войне всегда является тяжелой, и это всегда использовали либо ради спекуляций на настроениях определенной части людей, либо для унижения политических оппонентов».

По убеждению В.ЛИТВИНА, исследователи должны изучать события тех лет, открывая новые документы, сопоставляя свидетельства их непосредственных участников, а политики не должны пытаться играть на настроениях людей для получения политических дивидендов. «По моему глубокому убеждению, это чрезвычайно цинично и непорядочно по отношению к тем людям, которые пережили невероятно сложные испытания, которые выстояли и победили», - сказал он.