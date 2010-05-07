Регионал обиделся на Кучму и советует на себя посмотреть

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО рекомендует бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ «помнить» события 2004 года.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно вчерашних оценок Л.КУЧМЫ последних действий новой власти.

«Я не знаю, о чем там говорил господин КУЧМА, я знаю, что Виктор ЯНУКОВИЧ – Президент Украины, гарант Конституции. Он опирается на волю народа и на правящую коалицию в парламенте», - подчеркнул депутат.

При этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил: «А бывшему Президенту КУЧМЕ я бы порекомендовал вспомнить, что он натворил, благодаря кому были события 2004 года. Он забыл об этом? Пусть помнит, по чьей вине происходили все беспорядки. Пусть расскажет, кто сдавал в аренду ЧФ - тогда у него была «клепка» на месте. Когда он сдавал национальные интересы и передал базу ЧФ в аренду, то это было нормально?! А когда он закончил срок своего пребывания, то заявляет, что кому-то чего-то не хватает».

Исходя из сказанного, депутат сделал вывод о том, что «время очень быстро лечит, но лечит почему-то в одну сторону».

«Так вот, сегодня мы расхлебываем результаты той деятельности, которые были заложены господином КУЧМОЙ», - подытожил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Л.КУЧМА посоветовал новой власти хорошо взвесить преимущества и риски для Украины в случае тесного сотрудничества с Россией в авиа-, судостроительной и энергетической отраслях.

По словам Л.КУЧМЫ, очень хорошо, что в очерченных вопросах сейчас идет активный процесс обсуждения. В то же время он убежден, что ни в коем случае не нужно спешить, «чтобы не наделать глупостей: семь раз отмерь, один раз отрежь».

«А то опять же под воздействием такого активного диалога, - добавил Л.КУЧМА, - мы можем не заметить отличие от России, где команда, постоянная команда, работает много-много лет и понимает во всех проблемах намного больше, чем наш, который только пришел – он уже решает общегосударственную проблему. А здесь клепки-то не все дома».

В то же время он заявил, что Украина должна извлечь для себя выгоду, продлив пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, однако отметил: “Я задавал вопрос – где цена аренды черноморской базы? Должна быть цена, не доплата за счет бартерный, а цена”. Тогда, по мнению Л.КУЧМЫ, “мы сможем сравнивать, где, кто и в каком положении находится”. “Где мировая цена за транспортировку (газа – УНИАН), чего она опять осталась на 10 лет ниже европейской, потому что мы европейскую цену платим за газ?», - сказал Л.КУЧМА.