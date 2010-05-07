Тимошенко прикинула, что ей предстоит «разбудить» 100 тысяч народу

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает своей задачей разбудить Украину в то время, когда существует угроза ее национальным интересам.

"Я хочу этими поездками, как сегодня в Виннице, хочу просто будить Украину, чтобы она не спала, чтобы она чувствовала эту опасность, чтобы на фоне общего политического разочарования, пессимизма, политического разочарования, апатии, на фоне всех этих событий, чтобы мы просто не потеряли родное государство", - заявила она на пресс-конференции в Виннице, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, государство и его интересы не могут быть предметом торговли. "Я думаю, что все мы сегодня должны выйти с лозунгом "Я не торгую Украиной", потому что Украиной нельзя торговать так, как нельзя торговать самым дорогим", - прокомментировала Ю.ТИМОШЕНКО шаги действующей власти, которая фактическая сдает России украинские стратегические объекты.

"Логика моих действий такова: в первую очередь нам нужно собрать ту команду граждан Украины, которые готовы этому сказать "нет", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Если на площади возле Администрации Президента, Верховной Рады будет стоять десять тысяч людей, то власть берет палки в руки, бьет этих людей, унижает, бросает в тюрьму, разгоняет эти площади и чувствует себя хозяевами на земле, которую эта же власть и уничтожила. А если на площади стоит сто тысяч людей, то тогда власть меняется на глазах", - убеждена лидер БЮТ.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, именно в этом случае власть будет прислушиваться к мнению гражданского общества. "И поэтому сегодня наша задача – разбудить людей, чтобы они понимали, что они теряют для себя лично, для каждого члена семьи, для каждого ребенка, что они теряют в будущем", - сказала она.