Янукович просит ветеранов верить, то Украина станет процветающей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверил ветеранов Великой Отечественной войны, что самый главный национальный интерес новой власти заключается в обеспечении их достойной жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в выступлении на торжественном собрании по случаю 65-й годовщины Победы, которое проходит в Национальном дворце “Украина” в Киеве.

Говоря об идеологической основе нынешнего масштабного празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, В.ЯНУКОВИЧ отметил: “Несправедливо переписывать историю, подстраивать ее под идеологические потребности тех, кто видит в независимости лишь способ удовлетворить собственные политические прихоти”.

“В этой связи хочу сказать вам, что украинскому народу удалось освободиться от власти политиканов, которые были готовы превратить 65-летие Победы в обычное, будничное событие”, - сказал он, обращаясь к ветеранам.

По его словам, “об этом красноречиво свидетельствует их (политических оппонентов – УНИАН) раздраженность стремлением нового руководства государства отпраздновать большой юбилей совместно с теми, с кем вы шли к победе – Россией, Беларусью и другими народами бывшего СССР”.

“Так называемые оппозиционеры будут делать все, чтобы обвинить нас в плохой подготовке к празднику, в слабой поддержке ветеранов, в ностальгии к СССР. Но могу вас заверить, что мы и в дальнейшем будем делать все, что вернуть истории ее идентичность, а вам - заслуженное уважение и поддержку государства”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он констатировал, что сегодня, “после долгих пяти лет бесконечных войн среди высшего руководства государства и беспрецедентного экономического падения страна, наконец, начинает выходить из кризиса”.

“Мы усилим заботу о ветеранах... Вскоре страна почувствует положительные изменения. И это будет нашим ответом тем, кто обвиняет нас в предательстве национальных интересов”, - заявил Президент.

Он объяснил ветеранам, что “национальный интерес Украины заключается в единственном – в обеспечении своим гражданам достойной жизни, во взаимовыгодном сотрудничестве с мировым сообществом, в том числе с ближайшими соседями”.

“Украина будет продолжать курс на интеграцию в Европейский Союз и стратегическое партнерство с Россией”, - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ попросил ветеранов верить, что Украина станет процветающим государством, и засвидетельствовал ветеранам самое глубокое уважение и любовь.