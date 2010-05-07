Тимошенко заявила, что Ющенко ей не партнер

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает, что бывший Президент Украины, лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО ей не партнер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Виннице во время пресс-конференции.

«Он не мой партнер. Мы с ним недавно общались, но из этого ничего не вышло», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции отметила, что встречу с В.ЮЩЕНКО инициировала она сама.

«Пока политики не обуздают свои амбиции, мы не сможем объединить страну», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.