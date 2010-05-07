Оппозиционный кабмин утвердил программу развития украинского языка

Оппозиционное правительство на заседании 6 мая утвердило Программу развития украинского языка, украинской культуры и исторического сознания граждан Украины, рассчитанную на 2010-2014 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в соответствующем постановлении отмечается, что целью программы является создание условий для развития украинского языка, традиционной и современной украинской культуры, развития исторического сознания украинской нации, контроль над соблюдением гарантированных Конституцией и законами Украины обязанностей государства относительно развития украинского языка, культуры, исторического сознания путем проведения региональных мероприятий и всеукраинских акций.

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО, выступая на заседании оппозиционного правительства, сообщила, что проект программы разработан и предложен “Студенческим братством”. «Я хочу, чтобы у нас стало доброй традицией, чтобы мы на каждом заседании оппозиционного правительства одним из вопросов рассматривали предложения представителей гражданского общества, принимали решения и начинали воплощать их в жизнь, используя наши общественные, парламентские возможности и возможности оппозиционного правительства», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь руководитель “Студенческого братства” Олег ЯЦЕНКО, выступая на заседании, отметил, что студенчество обеспокоено сворачиванием курса гуманитарного развития Украины и частыми фактами нарушений принципов Конституции, а именно статей 10 и 11, которые предусматривают развитие украинского исторического сознания, исторической культуры, языка.

О.ЯЦЕНКО сообщил, что по инициативе “Студенческого братства” создан общественный мониторинговый комитет по защите украинского языка, культуры и исторического сознания украинской нации.

По его словам, комитет провел консультации с представителями интеллигенции и сформировал соответствующие проекты решений областных, городских, районных советов.

«Мы надеемся, что в Украине все же найдется проукраинская команда, которая через оппозиционное правительство, через местные советы сможет воплотить в жизнь наши предложения относительно всего украинского, в частности языка и культуры, и надеемся, что местные советы поддержат подобные общественные инициативы», - сказал О.ЯЦЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО призвала министров оппозиционного правительства при подготовке изменений к госбюджету-2010 и соответствующим законопроектам учесть предложения, подготовленные “Студенческим братством”, и рекомендовать органам местного самоуправления разработать комплексные мероприятия для реализации положений программы на местах на 2010-2014 годы и предусмотреть в местных бюджетах средства на их выполнение.