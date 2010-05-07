Мэр Херсона считает письмо ветеранов Януковичу фальшивкой

Мэр Херсона Владимир САЛЬДО считает сфабрикованным размещенное в четверг, 6 мая, в местной прессе обращение ветеранов Великой Отечественной войны к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с жалобой на местную власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.САЛЬДО заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, под письмом стоит 166 подписей, "при этом 65% подписей, как удалось выяснить, принадлежит людям в возрасте от 30 до 50 лет. 30 подписей вообще вымышлены".

"Среди 166 фамилий есть фамилии 7 человек, которые имеют статус ветеранов. 6 из них были работниками тыла. Один - инвалид войны, но сейчас он находится в психиатрической клинике, поэтому подпись поставить не мог", - сказал В.САЛЬДО.

Он также заявил, что под письмом стоят подписи людей, проживающих в одном и том же районе города, - в частном секторе Нефтегавани.

В качестве доказательств своих слов мэр Херсона продемонстрировал видеозаписи, в которых люди, чьи подписи стоят под обращением, заявляют, что они не являются ветеранами, а сами подписи якобы ставили под обращением к властям с требованием ускорить ремонт дорог. Также, по его данным, подписи собирала представительница городской общественной организации "Херсонцы".

Кроме того, В.САЛЬДО сообщил, что информация, изложенная в письме, не соответствует действительности, поскольку во всех мемориальных местах города, связанных с Великой Отечественной войной, перед Днем Победы выполнены ремонты. Также проведена реконструкция "Вечного огня", который постоянно будет гореть с 9 мая.

"В городе есть люди, которые спекулируют на статусе ветеранов. Это мерзкая информация", - сказал мэр Херсона.

Как сообщал УНИАН, 6 мая в местной херсонской прессе было опубликовано открытое письмо ветеранов войны к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Н.АЗАРОВУ с жалобой на местную власть. Они утверждали, что мэрия Херсона не следит за памятными местами, связанными с Великой Отечественной войной.