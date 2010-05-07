Янукович узаконил оппозиции в Верховной Раде

Закон Украины № 2157-VІ “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины” обнародован на официальном сайте Президента за подписью главы государства.

Речь идет о том самом документе, положения которого относительно определения “парламентских оппозиций” (точнее положение о том, что в ВР оппозиция может быть не одна) вызвало бурную реакцию БЮТ.

Напомним, что изменениями к регламенту ВР позволила любой депутатской фракции, которая не является участником коалиции, принять решение об оппозиционности к политическому курсу коалиции и/или сформированному ею Кабинету Министров. Но при этом вхождение ее в оппозиционное объединение не является обязательным. Также “Квоты раздела должностей председателей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов определяются пропорционально от количественного состава депутатских фракций к фактической численности народных депутатов в порядке, установленном Верховной Радой. При этом субъекту парламентской оппозиции предоставляется первоочередное право выбора должностей”. Но в то же время “при наличии нескольких субъектов парламентской оппозиции раздел руководящих должностей в соответствующих комитетах определяется на основе заключенного между такими субъектами парламентской оппозиции соглашения, а при его отсутствии - путем жеребьевки”.