Литвина приглашают в Хоружевку - показать, что солома есть, и она греет

Жители села Хоружевка Недригайловского района Сумской области обратились с открытым письмом к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, в котором приглашают осмотреть действующее производство соломенных гранул и работу котла на этом виде топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, текст письма сегодня обнародовала сумская интернет-газета «Сотня».

В письме отмечается, что средства массовой информации со ссылкой на парламентский телеканал «Рада» распространили высказывания В.ЛИТВИНА о последних украинско-российских газовых соглашениях.

«Ваша одобрительная оценка этих соглашений основана на уверенности, что российскому газу в Украине нет альтернативы, и поэтому уступки украинской стороны на переговорах оправданы. Дословно это звучит так: «Если звучат призывы о том, что нужно было не принимать это решение, а топить соломой, как один вождь сказал, что нужно топить соломой, то возникает вопрос, где он видел, что в Украине есть солома. Во-вторых, пусть он покажет личный пример, как он свое подворье отапливает соломой…». По нашему мнению, такая позиция противоречит здравому смыслу, объективному положению вещей и призвана лишь оправдать любым способом способ выпрошенную позорную скидку на газ», – говорится в письме.

Жители Хоружевки отмечают, что «в родном селе Виктора ЮЩЕНКО есть успешный опыт использования соломы в качестве источника энергии».

«В Хоружевке вот уже полгода работает котельная на соломенных пилетах, которая отапливает площадь 3,5 тыс. кв. м. В соседнем селе Гриневцы эти пилеты производят из сырья, растущего на полях вокруг села. Мы считаем, что успешный опыт, который по инициативе Президента Виктора ЮЩЕНКО был внедрен в его родном селе, можно было бы распространить и на другие регионы Украины вместо того, чтобы торговать ее территорией. Использование «соломенной технологии» при отоплении дает эффект экономии в 2,3 раза. Созданы дополнительные рабочие места, увеличились, соответственно, платежи в местный бюджет», – отмечается в открытом письме.

В связи с этим община Хоружевки приглашает В.ЛИТВИНА к себе в село, чтобы он «собственными глазами» убедился в том, «как на родине Виктора ЮЩЕНКО «топят соломой» и чувствуют себя комфортно, потому что не обязаны за это никому и ничему, кроме собственного труда».