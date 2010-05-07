Томенко удивили «любительские» оценки цензуры от власти

В вопросе свободы слова и цензуры нужно руководствоваться исключительно законом, а не рекомендациями власти, заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, комментируя недавние заявления относительно возрождения цензуры в СМИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, вице-спикер отметил, что его удивляет дискуссия, которая развернулась в Украине в последнее время относительно наличия или отсутствия явления цензуры в работе средств массовой информации. «В оценке многих государственных чиновников определение и оценка такого понятия, как цензура, выглядит, по меньшей мере, любительской», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что Украина прошла серьезную политическую, общественную и профессиональную дискуссию по этому вопросу еще в 2002–2003 годах. «Во время этой дискуссии состоялись парламентские слушания, и был принят соответствующий законопроект по их результатам. Я как инициатор данного законопроекта, который готовился совместно с экспертной средой и медиасообществом, хочу напомнить, что действующее законодательство четко предусматривает, скажем, определение цензуры и приводит исключительный перечень проявлений цензуры», - сообщил Н.ТОМЕНКО. В частности, в Законе Украины «Об информации» сказано, что «запрещается вмешательство в формах, не предусмотренных законодательством Украины или договором, заключенным между учредителей (соучредителями) и редакцией средства массовой информации, в профессиональную деятельность журналистов, контроль над содержанием распространяемой информации со стороны учредителей (соучредителей) средств массовой информации, органов государственной власти или органов местного самоуправления, должностных лиц этих органов, в частности, с целью распространения или нераспространения определенной информации, замалчивания общественно значимой информации, наложения запрета на показ отдельных лиц или распространение информации о них, запрета критиковать органы государственной власти или органы местного самоуправления или их должностных лиц».

«Следовательно, то, что сегодня должностные лица, курирующие средства массовой информации, по собственному усмотрению толкуют понятие цензуры и свободы слова, можно объяснить лишь двумя причинами: либо тем, что они не знают о наличии действующего законодательства в этой сфере, либо тем, что Партия регионов не голосовала за данный закон во время его принятия. А если использовать аналогию с недавней дискуссией вокруг Закона «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», то выглядит так: все законы, за которые не голосовала Партия регионов, она может не выполнять», - отметил Н.ТОМЕНКО.

*** Парламентские слушания на тему: «Общество, средства массовой информации, власть: свобода слова и цензура в Украине» состоялись 4 декабря 2002 года. Парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по результатам парламентских слушаний «Общество, средства массовой информации, власть: свобода слова и цензура в Украине» (автор Н.ТОМЕНКО).