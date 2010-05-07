Литвин собирается «вытрясти» из нардепов миллион за разгром в зале ВР

В ответ на соответствующий запрос правоохранительных органов Аппарат Верховной Рады Украины предоставил документ, согласно которому размер убытков, нанесенных помещению парламента во время событий 27 апреля, составил более 1 млн. грн. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Владимир Литвин, отвечая на вопросы во время передачи «Вопросы власти» на ТРК «Донбасс», сообщает пресс-служба главы ВР.

По словам Литвина, в частности, на восстановление технического оборудования сессионного зала нужно около 98 тыс. грн., а на восстановление пола, покрытия и мебели - 912 тыс. грн.

В ближайшее время, заявил спикер, он намерен обратиться к лидерам парламентских фракций, представители которых принимали непосредственное участие в событиях в парламенте 27 апреля, с предложением возместить убытки, нанесенные Верховной Раде. При этом руководитель парламента отметил, что убытки будут компенсированы «не за счет государства».