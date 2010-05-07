Литвин собирается «вытрясти» из нардепов миллион за разгром в зале ВР

15:30, 07 мая 2010
Политика
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Спикер рассказал, как именно

Охрана Литвина закрывает его зонтиками от куриных яиц, которые бросают депутаты оппозиционных партийВ ответ на соответствующий запрос правоохранительных органов Аппарат Верховной Рады Украины предоставил документ, согласно которому размер убытков, нанесенных помещению парламента во время событий 27 апреля, составил более 1 млн. грн. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Владимир Литвин, отвечая на вопросы во время передачи «Вопросы власти» на ТРК «Донбасс», сообщает пресс-служба главы ВР.

По словам Литвина, в частности, на восстановление технического оборудования сессионного зала нужно около 98 тыс. грн., а на восстановление пола, покрытия и мебели - 912 тыс. грн.

В ближайшее время, заявил спикер, он намерен обратиться к лидерам парламентских фракций, представители которых принимали непосредственное участие в событиях в парламенте 27 апреля, с предложением возместить убытки, нанесенные Верховной Раде. При этом руководитель парламента отметил, что убытки будут компенсированы «не за счет государства».

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