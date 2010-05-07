Перед парадом Янукович еще раз съездит в Москву

Завтра Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Москве примет участие в неформальном саммите глав государств-членов Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в дипломатических кругах, предварительной программой рабочего визита В.ЯНУКОВИЧА в Москву предусмотрено возложение цветов и открытие стелы городам-героям в Александровском саду.

После обеда, ориентировочно в 17.40 по московскому времени, планируется участие Президента Украины в неформальном саммите глав государств СНГ.

Вечером В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.