Перед парадом Янукович еще раз съездит в Москву
13:53, 07 мая 2010Политика
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Дипломаты рассказали о программе визита
Завтра Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Москве примет участие в неформальном саммите глав государств-членов Содружества Независимых Государств.
Как сообщили УНИАН в дипломатических кругах, предварительной программой рабочего визита В.ЯНУКОВИЧА в Москву предусмотрено возложение цветов и открытие стелы городам-героям в Александровском саду.
После обеда, ориентировочно в 17.40 по московскому времени, планируется участие Президента Украины в неформальном саммите глав государств СНГ.
Вечером В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.
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