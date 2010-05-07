Табачнику неизвестно об отчислениях студентов за протесты против него

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что ему неизвестны случаи отчисления студентов из вузов за участие в «АнтиТабачной кампании».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня журналистам.

«Мне такие факты неизвестны. А сплетни я обсуждать не хочу. Если хотя бы один студент, участвовавший в любых политических акциях, придет и скажет, что ему предъявили претензии, связанные с тем, что он протестовал против меня как министра, я буду разбираться, о чем конкретно идет речь», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его мнению, «есть великий соблазн» у плохо успевающих в учебе студентов и прогульщиков политизировать свои отчисления из вузов.

«Я думаю, что двоечникам, независимо от их политических взглядов, будь они националистические, левые или демократические, нет места в учебных заведениях», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.