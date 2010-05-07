Медведев не может простить Сталина, несмотря на все успехи

Ренессанс сталинизма в России исключен, сказал Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в интервью газете «Известия» (номер от 7 мая).

«Есть абсолютно очевидные вещи — Великую Отечественную войну выиграл наш народ, не Сталин и даже не военачальники при всей важности того, чем они занимались. Да, их роль была, безусловно, очень серьёзной, но в то же время войну выиграли люди ценой неимоверных усилий, ценой огромного количества жизней», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он считает, что роль Сталина можно оценивать по-разному. «Кто-то считает, что роль Верховного главнокомандующего была чрезвычайной, кто-то считает, что это не так. Вопрос не в этом, а в том, как мы в целом оцениваем саму фигуру Сталина. Если говорить о государственной оценке, о том, как оценивается Сталин руководством страны в последние годы, с момента возникновения нового Российского государства, то здесь оценка очевидная - Сталин совершил массу преступлений против своего народа. И несмотря на то, что он много работал, несмотря на то, что под его руководством страна добивалась успехов, то, что было сделано в отношении собственного народа, не может быть прощено», - уверен Д.МЕДВЕДЕВ.

В то же время, он уверен, что люди, которые любят Сталина или ненавидят Сталина, имеют право на свою точку зрения.

«И то, что многие ветераны, люди поколения победителей хорошо относятся к Сталину, - это неудивительно. Я считаю, они имеют на это право. Каждый человек имеет право на собственные оценки. Другой вопрос, что такого рода личные оценки не должны влиять на государственные оценки», - заявил Президент РФ.