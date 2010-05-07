БЮТ просит Кличко подписаться за денонсацию соглашения по ЧФ России

Фракция БЮТ в Киевском городском совете призывает Виталия КЛИЧКО и депутатов от его блока в Киевсовете подписать обращение к народным депутатам о денонсации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции, в обращении к В.КЛИЧКО говорится: «Вы лично и фракция Блока Виталия Кличко позиционируете себя как оппозиционную силу к нынешней киевской власти и большинству ЯНУКОВИЧА-ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киевсовете. Странно, что на этот раз Ваша фракция не услышала истинную позицию киевлян и под обращением поставила лишь одну подпись – депутата от Народного руха Украины, которая является членом Вашей фракции».

Столичные депутаты от БЮТ просят В.КЛИЧКО определиться «так, как это сделали киевляне, которые беспокоятся и отстаивают независимость и территориальную целостность Украины. Многотысячным протестным митингом под стенами Верховной Рады Украины и подписями людей, которые собираются ежедневно, киевляне красноречиво выразили свою позицию».

«Если Вы боретесь за право считаться защитником интересов киевлян и быть избранным на должность мэра города Киева, то мы, депутаты фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете, призываем Вас, Виталий Владимирович, и каждого из депутатов фракции Блока Виталия Кличко поддержать обращение к народным депутатам Украины относительно принятия Закона Украины о денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, текст которого был вручен депутатам Вашей фракции 29 апреля во время пленарного заседания сессии Киевсовета».