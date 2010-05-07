Янукович: я не сторонник вселенских празднований на один день

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует, чтобы органы власти всех уровней помнили о ветеранах не только 9 мая - в День Победы, а ежедневно, усиливая систему их государственной социальной защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время торжественной встречи с Героями Советского Союза, Героями Украины, полными кавалерами Ордена Славы, ветеранами, награжденными четырьмя и больше медалями «За отвагу». Встреча состоялась сегодня в Украинском доме в Киеве.

«Я не сторонник вселенских празднований, как говорят, на один день, после чего о героях забывают до следующего 9 мая», - сказал Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что требует от всех органов власти, правительства «отмечать такие праздники, как День Победы ежедневным усилением системы заботы о ветеранах, которые нуждаются в защите и поддержке государства».

«Мы отменили позорный календарный принцип празднования выдающихся дат. Считаю недопустимыми и циничными действия, когда о героях вспоминают раз в году, а уже на следующий день забывают. Мне не по пути с чиновниками, которые 9 мая специально для ветеранов растягивают на лицах фальшивые улыбки, а 10 мая опять перестают их замечать», - отметил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что категорически отвергает политизацию праздника Великой Победы.

«Я за то, чтобы этот праздник был настоящим для всех граждан Украины, независимо от географии, группы крови и нации», - сказал глава государства.

В связи с этим он также констатировал, что в этом году госбюджетом предусмотрены необходимые средства для повышения размеров пенсий приблизительно на 16% 7 миллионам пенсионерам, а также на окончательное решение вопроса по обеспечению инвалидов войны жильем и автомобилями.

«Я определил ключевую задачу: ни один ветеран Великой Отечественной войны не должен остаться без внимания и системной заботы», - отметил Президент Украины.