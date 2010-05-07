У Тимошенко решили, что «должны запретить» новые договоры с Москвой

Оппозиционное правительство предлагает заслушать на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады Украины отчет премьер-министра, министров иностранных дел, топлива и энергетики и промышленной политики о ходе переговоров между Украиной и Российской Федерацией по подготовке межгосударственных соглашений, подписание которых запланировано на 17 мая 2010 года во время визита в Украину Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, и обсудить проекты этих соглашений.

Соответствующий проект постановления представил на рассмотрение парламента министр оппозиционного Кабинета министров Роман ЗВАРИЧ, сообщает официальный сайт лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

"Нас это очень беспокоит, потому что учитывается очень горький и досадный опыт, связанный с соглашением по Черноморскому флоту, когда вообще общество было “во тьме”, и мы в Верховной Раде ничего не знали о содержании этого соглашения, без обсуждения оно принимается, причем скандальным образом. А теперь готовится 17 мая визит Президента Российской Федерации, и понятно, что это обстоятельство вызывает у нас определенную тревогу", - заявил Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, оппозиционное правительство, прежде всего, беспокоит "подготовка заключения договоров, касающихся государственного имущества или предприятий, в которых государство имеет какую-либо часть, может, даже не 100-процентную".

Кроме того, на рассмотрение парламента представлен проект постановления о запрещении Президенту и правительству заключать какие-либо международные договоры, касающиеся государственного имущества Украины, без предварительного представления и обсуждения их содержания в Верховной Раде.

"Мы должны запретить заключать какие-либо международные договоры, где предметом соглашения будет перераспределение или другие действия относительно нашего государственного имущества или тех предприятий, в которых государство имеет часть", - объяснил Р.ЗВАРИЧ.