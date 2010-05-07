Журналисты СТБ тоже заявляют о цензуре

Журналисты программы «Вікна» телеканала СТБ заявляют о системной цензуре.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении 17 журналистов телеканала СТБ.

«Мы поддерживаем коллег с телеканала «1+1», и призываем журналистов других изданий присоединиться к сопротивлению новой цензуре в Украине», - заявляют они.

Журналисты программы «Вікна» отмечают, что начали собирать факты цензуры еще во время предвыборной кампании Президента Украины.

В частности, они сообщают, что 6 декабря 2009 на собрании ячейки Профсоюза «МЕДИАФРОНТ» на СТБ были зафиксированы такие примеры цензуры:

«1. В 2008 году на этапе монтажа главный редактор О.МУСТАФИН без объяснения причин снял с эфира сюжет о приватизации государственной резиденции «Межигорье» лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

2. В течение 2009 года руководство канала запретило освещать темы об имениях высокопоставленных должностных лиц в Пуще-Водице и Конче-Заспе.

3. Запретили к эфиру сюжет о дне рождения Юлии ТИМОШЕНКО и показ знаменитого ролика «Пропало всьо».

4. Запретили критические материалы о деятельности КГГА и лично городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

5. Лишь после давления коллектива «Вікон» в эфир попал материал о плагиате командой ЯНУКОВИЧА предвыборной песни.

6. Запретили репортаж о судьбе котенка, подаренного «Вікнами» Президенту Виктору ЮЩЕНКО, после того как он сдал этот «подарок Софийке с Христинкой» в ветеринарную клинику.

7. В репортажах о митингах Партии регионов вырезались видеокадры, подтверждавшие оплату за участие в таких мероприятиях. В эфир не попали видеокадры с пьяными участниками таких митингов».

Также журналисты заявляют, что после выборов «начали смещать акценты в репортажах, связанных с деятельностью министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА, темами УПА и Голодомора».

«Во время предвыборной кампании журналисты «Вікон» решили получить объяснения относительно этих случаев у руководства телеканала, и не обнародовать их, чтобы избежать использования в предвыборной борьбе отдельными кандидатами в президенты.

Впрочем, сейчас мы считаем необходимым объявить о системном наступлении на свободу слова. В частности, новая информационная концепция «Вікон» предусматривает: рассказывать о политических темах «одной строкой» и избегать расширенных материалов; отказываться от «традиционных журналистских расследований»; избегать иронии; не освещать темы об имуществе и расходах политиков», - утверждают журналисты программы «Вікна».

Заявление подписали: корреспонденты Сергей АНДРУШКО, Марьяна БУХАН, Павлина ВАСИЛЕНКО, Елена ГАЙВАН, Ольга ГОЛОВИНА, Денис ДАНЬКО, Марьяна ЗИНКИВСКАЯ, Дмитрий ЛИТВИНЕНКО, Александра МИТИНА, Осман ПАШАЕВ, Ольга СИМАНОВИЧ, Яна СЛИСАРЧУК, Анна СУРЯДНОВА, Наталия СОКОЛЕНКО, выпускающие редакторы Элла БИЛОСТОЦКАЯ и Мария ЗАПЛАВСКАЯ, а также ведущая Татьяна ВЫСОЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 мая, о введении цензуры заявили журналисты программы ТСН телеканала «1+1».

В открытом письме журналистов говорится: "Нам запретили освещать определенные темы и события. Наши сюжеты, в которых присутствует критика действующей власти, по политическим соображениям снимают с эфира”. “Окончательное решение относительно выхода материала в эфир принимается не редактором выпуска, и даже не шеф-редактором ТСН, а гендиректором 1+1", - отмечается в обращении.

Журналисты подчеркивают, что последней каплей стал итоговый выпуск ТСН, вышедший в эфир 2 мая, в котором "материалы о политическом противостоянии в ВР превратились в классические примеры информационного киллерства".

В то же время журналисты отмечают, что "смелая попытка коллеги Мирослава ОТКОВИЧА поднять проблему цензуры обернулась обвинениями в заангажированности, дилетантстве и непрофессионализме со стороны заместительницы главы Администрации Президента".

Киевский независимый медиа-профсоюз выразил солидарность с коллективом ТСН и заявил о готовности оказать им юридическую и организационную поддержку.

В то же время, генеральный директор группы “1+1” Александр ТКАЧЕНКО опроверг факты давления и проявления цензуры в ТСН.

В свою очередь, заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН отметила, что не вмешивается в редакционную политику частного телеканала «1+1».

А.ГЕРМАН сообщила, что 6 мая встретилась с журналистами телеканала «1+1». По ее мнению, общение было искренним и полезным. «И мне кажется, что мы нашли понимание», - отметила она.

Как сообщила А.ГЕРМАН, во время встречи выяснилось, что сюжета журналиста М.ОТКОВИЧА, вокруг которого возник скандал, на самом деле еще не существовало. «Была лишь идея подготовки такого сюжета», - уточнила А.ГЕРМАН.

Она выразила мнение, что подобные встречи с журналистами необходимо проводить чаще.

Как подчеркнула А.ГЕРМАН, принципы и стандарты журналистики и свободы слова в Украине должны быть одинаковыми для СМИ всех форм собственности, что соответствует лучшим европейским и мировым стандартам.