Герман говорит, что не вмешивается в редакционную политику «1+1»

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН подчеркивает, что не вмешивается в редакционную политику частного телеканала «1+1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам, комментируя вчерашнее заявление журналистов телеканала «1+1» относительно тенденции введения цензуры на телеканале и попытки влияния на него со стороны Администрации Президента.

А.ГЕРМАН сообщила, что вчера встретилась с журналистами телеканала «1+1». По ее мнению, общение было искренним и полезным. «И мне кажется, что мы нашли понимание», - отметила она.

Как сообщила А.ГЕРМАН, во время встречи оказалось, что сюжета журналиста Мирослава ОТКОВИЧА, вокруг которого возник скандал, в действительности еще не существовало. «Была лишь идея подготовки такого сюжета», - уточнила А.ГЕРМАН.

«Как говорил мой первый редактор, сложнее всего опубликовать то, чего не существует», - заметила она.

А.ГЕРМАН также выразила мнение, что подобные встречи с украинскими журналистами необходимо проводить чаще.

«Чаще с ними разговаривать, чаще у них спрашивать, что у них болит, что их волнует», - уточнила цель таких встреч заместитель главы АП.

В то же время, она отметила, что не «намерена вмешиваться в политику частного канала «1+1».

Как подчеркнула А.ГЕРМАН, принципы и стандарты журналистики и свободы слова в Украине должны быть одинаковыми для СМИ всех форм собственности, что отвечает лучшим европейским и мировым стандартам.

Как сообщал УНИАН, 6 мая журналисты программы ТСН телеканала «1+1» заявили о введении цензуры на телеканале.

В открытом письме журналистов говорится: "Нам запретили освещать определенные темы и события. Наши сюжеты, в которых присутствует критика действующей власти, по политическим соображениям снимают с эфира”. “Окончательное решение о выходе материала в эфир принимает не редактор выпуска, и даже не шеф-редактор ТСН, а гендиректор 1+1", - подчеркивается в обращении.

Журналисты отмечают, что последней каплей стал итоговый выпуск ТСН, который вышел в эфир 2 мая, в котором "материалы о политическом противостоянии во ВР превратились в классические примеры информационного килерства".

Они подчеркивают, что "смелая попытка коллеги, Мирослава ОТКОВИЧА, поднять проблему цензуры привела к обвинениям в заангажированности, дилетантстве и непрофессионализме со стороны заместительницы главы Администрации Президента".

В то же время генеральный директор группы “1+1” Александр ТКАЧЕНКО опровергает факты давления и проявлений цензуры на ТСН. "К счастью, большинство авторов этого письма вряд ли когда-либо сталкивалось с проявлениями цензуры в реальной жизни", - сказал А.ТКАЧЕНКО. "Другое дело, что в связи с изменением политической обстановки в стране многие начинают путать собственные политические симпатии с базовыми принципами журналистики. Но этот вопрос уже не имеет никакого отношения к редакционной политике", - отметил он.