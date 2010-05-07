Наливайченко рассказал, как он уважает Януковича

Бывший председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО нормально воспринимает свое увольнение с должности после прихода к власти команды Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом он заявил в интервью информагентству "Лига".

"Если откровенно, то я с Виктором Федоровичем (ЯНУКОВИЧЕМ) и общался, и сейчас общаюсь. Никаких проблем с этим нет. Более того, в этом мое уважительное - как у любого гражданина Украины - отношение к Президенту. Но я с самого начала говорил: в стране новый Президент, а я работал с Президентом ЮЩЕНКО. И это нормальный европейский и человеческий подход: новый Президент - новый руководитель спецслужбы", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.