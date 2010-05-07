Томенко: правительство получило право не выполнять законы

После принятия нового бюджета Украины парламент практически утратил какие-либо рычаги влияния на правительство.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО в четверг во время обсуждения Государственного бюджета на 2010 год на заседании Оппозиционного правительства.

«Более того, если образно сказать, то Закон Украины «О Государственном бюджете на 2010 год» превратил Верховную Раду в нижнюю палату, которая предлагает законопроекты для правительства, а правительство стало верхней палатой, которая или соглашается, или не соглашается с данными законами», - подчеркнул он.

Именно так, по мнению Н.ТОМЕНКО, можно определить сегодняшние отношения между правительством и парламентом, поскольку в соответствии с пунктом 7 Заключительных положений Закона Украины «О Государственном бюджете на 2010 год», который был подан в ВР и принят без обсуждения, сказано, что «нормы действующих законодательных актов применяются в случае, если они не противоречат вышеупомянутым решениям Кабинета Министров Украины». «Таким образом, что бы не принимала Верховная Рада, окончательное решение о том выполнять или не выполнять эти решения принимает правительство», - подытожил вице-спикер. По его убеждению, это не только вопиющее нарушение Конституции, а норма, которая позволяет правительству официально не выполнять законы, действующие на территории Украины.