В Херсоне начал работу оппозиционный исполком.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батьківщина», 5 мая состоялось первое организационное заседание Собрания участников Соглашения о совместной деятельности в социально-экономической и политической сферах «За Украину»! За Херсонщину!».

В заседании приняли участие руководители политических партий и общественных движений, объединенных соглашением. В частности, ВО «Батьківщина», НРУ, Молодой Народный Рух, ХДС, ПРП, «За Украину», «Гражданская позиция», Союз украинок, Конгресс украинской интеллигенции, «Молодежный Союз «Наша Украина» и другие.

На заседании Собрания, в частности, решено создать оппозиционный к Херсонскому городскому совету Исполнительный комитет, обсуждены основные направления его деятельности и его состав. Свои предложения в состав комитета участники соглашения подадут уже в ближайшее время.

Также оппозиционеры приняли рекомендации о подписании соглашений о совместной деятельности в социально-экономической и политической сферах с городскими и районными организациями участников соглашения и образовании оппозиционных в местные советы всех уровней исполнительных комитетов.

На собрании было объявлено, что к 17 участникам соглашения еще приобщились 4 организации - «Христианско-демократический союз женщин», «Батьківщина молода», ХДСМ и «Жінки Батьківщини».

Как сообщал УНИАН, национал-патриотические силы Херсонской области 30 апреля возле памятника Т.Шевченко в областном центре подписали Соглашение о совместной деятельности в социально-экономической и политической сферах «За Украину»! За Херсонщину!». В частности оппозиционеры планируют сформировать оппозиционные горисполкомы местных советов, с целью презентации населению области альтернативы неэффективно действующей местной власти.

Также оппозиционеры планируют объединить свои усилия для участия в следующих выборах в местные советы, городских, поселковых и сельских председателей, дальнейшей совместной работы в органах местного самоуправления.