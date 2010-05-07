Сегодня в ООН выступит Молодежный симфонический оркестр СНГ

7 мая 2010 года в зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоится концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ, посвященный 65-летию окончания Второй мировой войны.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ, сообщил пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Александр КАЛУГИН.

«Выступление оркестра в штаб-квартире ООН в год 65-летия Победы очень символично, так как музыканты оркестра - это молодое поколение тех народов, которые понесли самые тяжелые потери в этой войне и внесли огромный вклад в Победу над фашизмом», - подчеркнул А.КАЛУГИН.

Он отметил, что организаторами концерта являются Постоянное Представительство Российской Федерации в ООН и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), при поддержке Постоянных Представительства стран СНГ при ООН.

По словам А.КАЛУГИНА, молодежный симфонический оркестр СНГ - один из наиболее значимых проектов МФГС. Его целью является расширение возможностей профессионального и личного общения творческой молодежи, создание стимулов для профессионального роста молодых музыкантов через общение с выдающимися исполнителями и дирижерами, добавил он.

«С момента своего создания в 2007 году, Молодежный симфонический оркестр СНГ демонстрирует высокий профессиональный уровень и богатый потенциал разных исполнительских школ. Талантливые музыканты создают новую традицию творческого сотрудничества, создавая фундамент для сближения народов и взаимного обогащения культур», - отметил он.

А.КАЛУГИН добавил, что особенность этого уникального коллектива еще и в том, что с оркестром работают лучшие дирижеры Содружества. В этом году "шефство" над оркестром взял всемирно известный музыкант, народный артист СССР Владимир СПИВАКОВ. Он будет дирижировать оркестром 7 мая. Также в концерте примет участие выдающийся пианист, лауреат престижных международных конкурсов Денис МАЦУЕВ.

Он добавил, что 10 мая аналогичный концерт состоится в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В концерте примет участие украинский пианист, лауреат престижных международных конкурсов Александр ГАВРИЛЮК.