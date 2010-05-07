В Одессе высадили дубовую Аллею героев Украины

Высадкой Аллеи героев Украины в центре Одессе, на улице Пастера, отметили сегодня активисты общественной организации «Студенческая Свобода» 110-ю годовщину со дня рождения знаменитого земляка Юрия Липы, украинского поэта и политика.

Как передает корреспондент УНИАН, студенты также возложили цветы к мемориальной доске, посвященной Ивану и Юрию Липам.

"Мы не случайно высадили дубовую аллею, - заявил лидер «Студенческой свободы» Александр СЮДАК. – Эти деревья символизируют силу, стойкость и несгибаемость духа, что было характерным для настоящих героев и патриотов Украины Юрия Липы, Степана Бандеры, Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Симона Петлюры, Павла Скоропадского, Николая Михновского, Елены Телеги, Олега Ольжича и Максима Чайки».

А.СЮДАК напомнил, что "Юрий Липа жил, творил, боролся в Одессе и олицетворяет гордость и славу города. Хотя нынешние чиновники, которые так любят говорить о патриотизме, сегодня ни словом не упомянули об этом верном сыне Украины. Мы также помним, что он был зверски замучен в августе 1944 года сотрудниками НКВД".

«Убежден, что дубовая аллея станет украшением Одессы и символическим местом чествования украинских патриотов», - заключил А.СЮДАК.