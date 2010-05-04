«Свобода» призывает демсилы присоединиться к Комитету спасения

Черновицкая областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» инициирует создание Комитета спасения нации и государства на областном, городских и районных уровнях.

Как передает корреспондент УНИАН, 3 мая решением Черновицкого областного комитета ВО «Свобода» создана инициативная группа по формированию областного и районных «Комитетов спасения нации и государства», которая одобрила обращение к ячейкам политических партий и общественных организаций с призывом «об объединении усилий для борьбы против антиукраинской политики ЯНУКОВИЧА на поприщах Буковины».

В обращении, переданном УНИАН, в частности, сказано, что за два месяца своего президентства Виктор ЯНУКОВИЧ «фактически сдал государственный суверенитет, растоптал Конституцию, опозорил Украину перед мировым содружеством».

«Вызов брошен всему украинскому народу. Наступает момент истины, время реальных действий, адекватных мер и исторического вызова. Интересы Нации и Государства требуют понимания и единения всех патриотических, государственнических сил», - отмечается в обращении.

«Свободовцы» призывали другие политические силы «перед лицом угрозы потери Украиной государственного суверенитета» сплотиться «ради построения действительно независимого Украинского национального государства».

Основным мотивом объединения, по мнению членов партии, должен стать бессмертный лозунг «Украина – Превыше Всего!».

«Только наше единство – политических партий, общественных организаций, интеллигенции, территориальных общин, каждого гражданина и всего гражданского общества – способно уберечь Украину. В связи с этим провозглашаем создание Черновицкого областного Комитета спасения Нации и Государства. Призываем все государственнические, национально ориентированные силы приобщаться к нам. Наше объединение остается открытым к вступлению для всех политических партий и общественных организаций, которые разделяют наши взгляды», - сказано в заявлении ЧОО ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Тернопольской области был создан Комитет спасения нации и государства.

30 апреля Ивано-Франковская областная организация «Батьківщина» начала формирование на Прикарпатье Комитета спасения Украины.

30 апреля в Ровно был создан областной Комитет национального спасения Украины, в состав координационного совета которого вошли свыше 30 политических и общественных организаций края.

Завтра, 5 мая, в Киеве состоится заседание инициативной группы по созданию Общественного комитета спасения Украины.