Томенко: 99% инициатив Януковича - инциативы русскоязычной Украины

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО уверен, что оппозиция не сможет защитить интересы государства без поддержки общества.

Об этом он заявил в эфире «5-го канала».

Н.ТОМЕНКО напомнил, что после подписания "харьковских соглашений" оппозиция провела два митинга, однако на первый пришли не очень много людей.

"Если бы тогда пришли не две тысячи, а было хотя бы 10-20 тысяч, нам намного легче было бы работать...", - добавил он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что события в парламенте 27 апреля во время ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму учат оппозицию работать с обществом, а общество учат "не сидеть дома и надеяться только на оппозицию".

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что в каждом регионе появятся Комитеты защиты Украины.

"Но у нас нет такой амбиции, чтобы, например ТИМОШЕНКО, ТОМЕНКО, ПЕТРЕНКО, возглавляли это дело. Мы готовы прислужиться и помочь имеющимися у нас инструментами. Пока власть не увидит, что украинское общество против поглощения страны по отраслям, а затем по кускам, до тех пор она это будет делать", - убежден он.

Н.ТОМЕНКО считает, что именно общественное сопротивление сегодня намного важнее, чем жесткая позиция оппозиции.

"Трагедия заключается в том, что каждый шаг ЯНУКОВИЧА лишь разъединяет страну. На сегодняшний день 99% его инициатив - это инициативы русскоязычной Украины, но есть еще украиноязычная Украина... Нужно делать для всей страны", - отметил он.