Тимошенко рассказала, как отличить настоящую оппозицию от ненастоящей

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что во имя единства оппозиции не будет критиковать ни одного лидера оппозиционных политических сил.

Об этом она заявила в интервью “5 канала”.

"Сейчас снова появились оскорбительные интервью, высказывания, но я на это отвечать не буду. Я для себя взяла табу, что я против ни одного лидера оппозиционной партии не скажу неуважительного слова, поскольку это борьба против Украины", - подчеркнула она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, работа оппозиционных сил должна измеряться определенными критериями. "Если лидер любой оппозиционной партии противостоит тому, что делает ЯНУКОВИЧ и его окружение, это действительно является оппозиционной силой. А если лидер оппозиционной партии бьет по своих, это лучшая лакмусовая бумажка, это критерий того, чтобы определиться, что это ненастоящая оппозиция. Это оппозиция, которая борется за свои амбиции, за свои рейтинги, за свои электоральные победы на следующих выборах – парламентских, в местные советы" - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ заверила, что против любого лидера оппозиционных сил от нее не услышат не то что плохого слова, но даже неуважительного.