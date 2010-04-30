Комитет национального спасения Украины создан на Ровенщине

В Ровенской области создан областной Комитет национального спасения (КНП) Украины, в координационный совет которого вошли более 30 политических и общественных организаций края.

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторы этой общественно-политической структуры на пресс-конференции заявили, что их главная цель – координация усилий «партийных, общественных организаций, всех граждан для защиты государственности Украины, прав и свобод ее граждан».

В обнародованном заявлении новосозданного областного Комитета подчеркивается, что над Украиной нависла угроза утраты государственности из-за предательства национальных интересов нынешней властью, в частности, подписания Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ соглашений с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, «непризнания ЯНУКОВИЧЕМ Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, сдачи национальных интересов в сфере газоснабжения, атомной энергетики, авиационной промышленности и судостроения, а также из-за тотальной узурпации всех ветвей власти представителями одной политической силы».

В координационный совет КНП вошли руководители областных организаций партии «Батькивщина», Украинской народной партии, партии «Собор», Христианско-демократического союза, Конгресса украинских националистов, ВО «Свобода», Народного Руха Украины и др.

Широко здесь представлены и общественные организации, среди которых – местные ячейки Конгресса украинской интеллигенции, Союза офицеров Украины, Союза инвалидов войны и Вооруженных Сил Украины, Союзы «Женщины за будущее Украины» и др.

В координационный совет не вошли представители областных организаций «Нашей Украины» и «Единого центра», однако на пресс-конференции отмечалось, что заявление о создании Комитета открыто для подписания представителями всех политических и общественных организаций.

Как отметили народный депутат Украины Юрий ПРОКОПЧУК (фракция БЮТ), заместитель председателя облорганизации УНП Олег КОВАЛЬЧУК и координатор областной организации Комитета Роман КОВАЛЬ, самыми первыми шагами новосозданной структуры станет сбор подписей граждан за денонсацию соглашения о продлении срока пребывания российского Черноморского флота в Крыму, осуждение непризнания Президентом Украины Голодомора геноцидом украинского народа, проведение сессии областного совета с целью принятия соответствующих обращений.